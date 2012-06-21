Президент Володимир Зеленський підписав Закон «Про внесення зміни до статті 2 Закону України «Про державну соціальну допомогу особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю» щодо підвищення дітям з інвалідністю, постраждалим від вибухонебезпечних предметів, розміру державної соціальної допомоги» № 1477-ІХ, який Верховна Рада ухвалила 21 травня 2021 року.

За даними досліджень Данської Ради у справах біженців, 111 дітей отримали поранення від мін або вибухонебезпечних предметів.

Документ, що його підписав Президент, збільшує на 50% розмір державної соціальної допомоги на дітей з інвалідністю віком до 18 років, інвалідність яких пов’язана з пораненням чи іншим ушкодженням здоров'я від вибухонебезпечних предметів.

Зв’язок між інвалідністю та отриманням травми від вибухонебезпечних предметів встановлюють лікарсько-консультативні комісії закладів охорони здоров’я.

Закон набирає чинності з 1 липня 2021 року.

