Президент України Володимир Зеленський підписав закон №2195 про внесення змін до Земельного кодексу України та закону "Про оренду землі" щодо продажу на електронних аукціонах земельних ділянок державної та комунальної власності або прав на них.

Про це повідомляє сайт Веоховної Ради України.

Закон №2195, який парламент ухвалив 18 травня, забезпечує публічність і прозорість продажу та передачі в користування земельних ділянок державної та комунальної власності в електронній системі торгів, що проводяться в мережі інтернет у форматі аукціону в режимі реального часу.

Документ уточнює, що земельні торги проводитимуться відповідно до договору між організатором торгів і оператором електронного майданчика. Рішення щодо проведення земельних торгів прийматиме їх організатор, зазначивши стартову ціну лота, термін та інші умови користування земельною ділянкою, а також уповноважена ним особа для укладення відповідного договору.

Розмір винагороди оператору електронного майданчика, порядок її сплати та повернення, а також інші деталі організації земельних торгів у подальшому будуть визначені Кабінетом Міністрів України в установленому порядку.

За підсумками аукціону з учасником, який запропонував найвищу ціну (цінова пропозиція) за земельну ділянку або вищу плату за користування нею, буде укладено договір купівлі-продажу, оренди, прав на здійснення забудови або спадкоємства земельної ділянки.

Як повідомлялося, згідно з пояснювальною запискою до документа, ухвалення закону №2195 дасть змогу оптимізувати законодавство з питань продажу та передачі в користування земельних ділянок державної та комунальної власності, удосконалить і прискорить механізми та процедури її продажу та передачі, підвищить економічну ефективність проведення аукціонів та збільшить надходження до державного та місцевих бюджетів.