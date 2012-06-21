Президент Володимир Зеленський під час Всеукраїнського форуму «Україна 30. Земля» підписав Закон «Про внесення змін до Земельного кодексу України та інших законодавчих актів щодо удосконалення системи управління та дерегуляції у сфері земельних відносин» (законопроект № 2194), який Верховна Рада ухвалила 28 квітня.

«У квітні 2021 року, подолавши шалений спротив і тисячі правок – законодавчого спаму від окремих політичних партій, Верховна Рада нарешті ухвалила останні ключові закони, необхідні для повноцінного старту прозорого ринку землі», – сказав Глава держави.

Президент наголосив, що документ, який він сьогодні підписує, докорінно змінює землеустрій і фактично є «земельною Конституцією» України.

«Це закон, який забирає у кабінетного чиновника функцію оформляти право на землю, якої він ніколи навіть у своєму житті не бачив. Який остаточно повертає громадам право розпоряджатися своїми землями. Закон, який чітко закріплює, що купувати та продавати землю можуть виключно українці», – зауважив Володимир Зеленський.

Згідно з документом, землі державної власності за межами населених пунктів (крім земель, які потрібні державі для виконання її функцій) передаються в комунальну власність сільських, селищних, міських рад. Встановлено чіткий механізм фіксування у Державному земельному кадастрі меж громад, зокрема об’єднаних. Органи місцевого самоврядування отримують повноваження щодо зміни цільового призначення земельних ділянок приватної власності та затвердження детальних планів території за межами населених пунктів.

Крім того, повноваження зі здійснення державного контролю за використанням та охороною земель надано обласним державним адміністраціям та виконавчим органам сільських, селищних, міських рад.

Також Президент зазначив, що Верховна Рада ухвалила Закон «Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо продажу земельних ділянок державної та комунальної власності або прав на них (оренди, суперфіцію, емфітевзису) через електронні аукціони» (законопроект № 2195), який запроваджує електронні аукціони з купівлі-продажу землі.

«Це гарантія наповнення місцевих бюджетів, можливість кожного українця взяти участь в аукціоні й започаткувати своє фермерське господарство», – пояснив Глава держави.