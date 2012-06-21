Президент України Володимир Зеленський підписав Закон «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо окремих питань здійснення габаритно-вагового контролю» № 1534-ІХ, який Верховна Рада ухвалила третього червня 2021 року.

Документ покликаний законодавчо закріпити можливість автоматичної фіксації порушень габаритно-вагових параметрів.

Також закон розширює повноваження Укртрансбезпеки в частині здійснення габаритно-вагового контролю, зокрема надає їй право стягувати в судовому порядку плату за проїзд вантажівок, які порушують габаритно-вагові норми.

Крім того, документ встановлює відповідальність вантажовідправника як першої ланки у вантажних перевезеннях і значно посилює відповідальність автоперевізників за недотримання габаритно-вагових норм.

Раніше Глава держави наголошував, що перевантажений автотранспорт, особливо в період збору врожаю, руйнує дорожню інфраструктуру, і йдеться не лише про старі дорогі – розбиваються навіть новозбудовані траси.

Тому він наголосив на важливості ухвалення документа, який захистить дороги від руйнування надміру навантаженими автомобілями та підвищить рівень безпеки дорожнього руху.