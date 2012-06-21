Під час робочої поїздки на Донеччину Президент України Володимир Зеленський відвідав передній край оборони, де останнім часом відбуваються ворожі обстріли. Українські позиції, на яких побував Глава держави, розташовані за 700 метрів від противника.

Володимир Зеленський зустрівся з військовими, котрі несуть службу на передовій, та ознайомився з оперативною обстановкою на фронті.

«Дійсно, ми бачимо, і військові відзначають зменшення кількості пострілів – вона значно знизилась за останні 7-10 днів. Проте є провокації, і, на жаль, бувають бойові втрати. Однак, слава богу, що зараз гримить грім, а не постріли», – зауважив Глава держави.

Також, за його словами, важливо бачити, що українські бійці гарно озброєні та забезпечені всім необхідним, а також розуміти, у чому вони мають потребу.

«Завжди хочеться привезти – і привозимо – технічні та військові речі, які дійсно потрібні для безпеки хлопців та дівчат», – додав Володимир Зеленський.

Глава держави відзначив високий бойовий дух українських військовослужбовців.

«Враження від візиту на передову завжди дуже позитивні – від того, як виглядають наші бійці, від їхніх поглядів, очей – чоловіків і жінок, офіцерів і звичайних солдатів», – сказав Президент, наголосивши, що обличчя наших захисників завжди випромінюють спокій та героїзм.

Володимир Зеленський зазначив, що державні службовці та депутати також мають частіше приїжджати на фронт, щоб підтримувати українських військових та брати з них приклад для сміливих державницьких кроків.

«Відвідання наших захисників – це завжди для мене честь. Я заряджаюся й надихаюся їхнім героїзмом. Тому приїжджаю з радістю, з гордістю», – зауважив Володимир Зеленський.

Президент також вручив бійцям державні нагороди й цінні подарунки.

«Просто хочу подякувати кожному з вас, кожному військовому за те, що кожного дня захищаєте Україну. Бажаю вам і вашими сім’ям добра, здоров’я, щастя. Повертайтеся живими з боїв», – наголосив Глава держави.

Володимир Зеленський пообідав разом з військовослужбовцями у солдатській їдальні.