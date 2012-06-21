Президент України Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради як невідкладний проект закону «Про корінні народи України» (№ 5506).

Цей документ визначає права корінних народів України та особливості їхньої реалізації задля сприяння консолідації та розвитку української нації, а також розвитку етнічної, культурної, мовної та релігійної самобутності таких народів.

Володимир Зеленський у своєму зверненні до Дня пам’яті жертв геноциду кримськотатарського народу зазначив, що затверджена ним у березні цього року Стратегія деокупації та реінтеграції тимчасово окупованої території АР Крим та м. Севастополя визначає як пріоритет відновлення й забезпечення прав кримських татар як корінного народу.

«І сьогодні я вношу на розгляд парламенту невідкладний законопроект про корінні народи. Впевнений, що у стислі терміни депутати розглянуть і закріплять статус корінних народів України, зокрема кримських татар, і нарешті зроблять те, що відкладали 30 років вісім скликань Верховної Ради і всі попередні президенти», – сказав Глава держави.

Володимир Зеленський також висловив переконання, що Крим обов’язково повернеться до України.