«Заборгованість перед лікарями має бути погашено якнайшвидше. На цьому наголошує Президент Володимир Зеленський і на цьому наголосив я на нараді з МОЗ, Мінсоцполітики, Мінфіном, Мінекономіки та Національною службою здоров’я. Дав завдання МОЗ та НСЗУ терміново підготувати проєкт постанови для погашення заборгованості перед медичними працівниками. А також розібратися в причинах її виникнення та вжити заходів, щоб така ситуація не повторювалась у майбутньому», — так Прем’єр-міністр Денис Шмигаль оперативно поінформував у своєму телеграм-каналі за підсумками зібрання.

Цього тижня глава держави доручив якнайшвидше ліквідувати заборгованість із виплат лікарям і наполіг на необхідності персональної відповідальності чиновників за невиплати лікарям, аж до звільнення. Мінсоцполітики та Мінфін мають опрацювати проєкт змін до цьогорічного державного бюджету задля врегулювання ситуації з оплатою листків непрацездатності. Станом на першу декаду червня, повідомляє Укрінформ, заборгованість із виплати лікарняних становила близько 3 мільярдів гривень.