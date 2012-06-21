Президент України Володимир Зеленський привітав працівників і ветеранів державного підприємства «Антонов» із 75-річчям його заснування.
«Колективу підприємства є чим пишатися. Завдяки вашому професіоналізму та самовідданій праці створено понад сто типів літаків, відомих в усьому світі. Візитівкою України сьогодні є сучасні реактивні літаки сімейства Ан-148, Ан-158, Ан-178, вантажні гіганти «Антей», «Руслан», «Мрія», що стали вагомим внеском у розбудову та становлення авіаційної галузі України», – відзначається у вітанні Глави держави.
Президент побажав працівникам підприємства здоров’я, добробуту та нових звершень в ім’я незалежної Української держави.