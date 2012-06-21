Серед акуратних доглянутих городів у селі Шостакове біля Катеринополя на Черкащині один вирізняється яскравими та незвичними як для сільського пейзажу барвами. Тут грядки рясніють не картопляним листям, не суницею чи томатами, а екзотичними пірамідками туй та саджанцями інших хвойних, які рідко побачиш у цих краях. Як згадує власник обійстя Валерій Найденко, у перший рік, коли син переконав вирощувати ці рослини, сусіди скоса дивилися: що за диво, мовляв, ялинками город засадив! Та й справді, на всю округу, колишній район, може, знайдеться один чи два господарі, які в таких масштабах займаються чимось схожим.