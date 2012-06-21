Дорогі друзі!

Прийміть мої щирі вітання з нагоди 25-річчя від створення Всеукраїнської Ради Церков і релігійних організацій.

Великим досягненням вашої унікальної інституції, у якій представлено релігійне різноманіття України, є взаєморозуміння, толерантність і конструктивне співробітництво у різних сферах життя, що забезпечує збереження міжконфесійного миру та суспільної злагоди.

Високо ціную ваш внесок в утвердження української державності, активне духовне і соціальне служіння.

Нехай щедрі плоди вашої духовної праці та молитов і надалі спонукають до великих справ та звершень на благо нашої країни. Бажаю всім міцного здоров’я добра і наснаги у служінні Богу й Україні.

Володимир ЗЕЛЕНСЬКИЙ