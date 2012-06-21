Головний тренер збірної України Андрій Шевченко прокоментував перемогу над Північною Македонією (2:1) у другому турі Євро-2020.

Під час бліцінтерв'ю на телеканалі «Футбол 1» він зазначив, що за нашу збірну уболівала вся країна. Команду привітав Президент України, передає Укрінформ.

«Хочу привітати уболівальників з першою перемогою на цьому турнірі. Дякую за підтримку. До роздягальні нам подзвонив Президент Володимир Зеленський і привітав команду з перемогою. Дуже приємно, що вся Україна уболіває за нас. Емоційна гра вийшла. Хотілося, щоб вона швидше закінчилася. У принципі, команда провела два хороші тайми. Щоравда, десь була нервозність, у нас було достатньо моментів, аби закрити гру. Але якщо не реалізуємо моменти, не забиваємо пенальті... Однак у підсумку хлопці довели матч до кінця дуже впевнено», - сказав Шевченко.

Після двох турів збірна України має 3 очки. У заключному матчі групового раунду підопічні Андрія Шевченка 21 червня зустрінуться у Бухаресті з командою Австрії.