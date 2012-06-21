Президент України Володимир Зеленський прокоментував останні кадрові ротації в уряді, зокрема звільнення трьох міністрів.

Про це говорив Зеленський на пресконференції у середу, передає Радіо Свобода.

«Це правда, прем’єр-міністр більше не зміг працювати з міністром охорони здоров’я паном Степановим. Я не втручався в цю ситуацію достатньо довгий час, тому що я боявся дестабілізації саме в ковідний час і змінювати в цей час міністра охорони здоров’я, і достатньо довго я був проти... Чому зараз? Бо неможливо було працювати в такому форматі – це дестабілізувало атмосферу в міністерстві, відносини між міністром, міністерством і в цілому – з урядом, і в принципі складна ситуація між працюючими департаментами в міністерстві, і складна ситуація між міністром і головним санітарним лікарем», – повідомив президент.

Він назвав обрання Ляшка очільником МОЗ «очевидним вибором», і сказав, що він тепер «відповідає за все».

«Щодо ситуації з міністром інфраструктури – пан Криклій залишається в команді. До нього в принципі багато питань немає... Найпотужніша людина, яка показала, дійсно, серйозний результат в інфраструктурних проєктах, в проєктах міністерства. Тому Олександр Кубраков став міністром. Пан Криклій, ще раз, залишається в команді, і в нас була зустріч після звільнення і скоро ви його побачите на новій посаді», – сказав Зеленський.

Президент додав, що «щодо міністра економіки, пан Петрашко також залишиться на тій чи іншій посаді в команді, але буде відповідати суто за дуже важливу реформу, буде залишатися в ОПУ і буде відповідати і координувати земельну реформу».

Коментуючи призначення Олексія Любченка міністром економіки, першим віцепрем’єром, Зеленський сказав, що це людина, яка «показала найкращий результат на тій посаді, на якій була».