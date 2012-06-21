Важливою функцією Палати регіонів Конгресу місцевих та регіональних влад при Президентові України має стати збалансування різних поглядів щодо розвитку регіонів. Про це заявив Президент Володимир Зеленський під час засідання Палати регіонів Конгресу місцевих та регіональних влад при Главі державі, яке відбулося у Дніпрі.

Президент зазначив, що станом на сьогодні Конгрес місцевих та регіональних влад об’єднує 1551 громаду. Він зауважив, що завдяки децентралізації місцеві громади отримують більше ресурсів: повноважень, власності, землі, коштів, але разом з тим – мають більше викликів та ризиків.

«Зміцнення місцевого самоврядування не означає послаблення єдності й унітарності нашої держави. І будь-які не те що спроби, а навіть думки про побудову якогось окремого федерального князівства в межах громади за рахунок місцевої власності чи місцевого бюджету – все це отримає жорстку відсіч, передусім від наших виборців», – наголосив Володимир Зеленський.

На переконання Глави держави, однією з основних функцій верхньої палати Конгресу місцевих та регіональних влад має стати збалансування різних поглядів і підходів до розвитку регіонів, покращення якості послуг, зміцнення економіки областей, залучення реальних інвестицій, створення нових робочих місць з метою підвищення рівня життя громадян.

Президент також закликав Конгрес об’єднатися задля втілення ідей захисту довкілля в межах ініційованого ним проекту «Зелена країна».

«Я хочу запропонувати учасникам Конгресу спільну мету – це 1551 новий парк. Тобто один новий парк у кожній громаді. Іншими словами – щоб додати гумору – давайте саджати разом», – сказав Володимир Зеленський.

Зі свого боку керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак зазначив, що діяльність Конгресу відбувається через дві палати: Палату місцевих влад, засідання якої відбулося минулого тижня, та Палату регіонів, яка засідала сьогодні у Дніпрі.

«Унікальність цього Конгресу полягає в тому, що створений він за європейським зразком і є платформою, де є пряме спілкування всіх гілок влади – від маленької ОТГ до мера міста-мільйонника, де всі можуть поставити будь-які питання Президенту України, членам уряду», – розповів він.

Андрій Єрмак додав: дуже важливо, щоб керівники регіонів були «передусім топ-менеджерами і лише трохи – політиками».

Заступник керівника Офісу Президента України Кирило Тимошенко повідомив, що з минулого тижня, коли відбулося засідання Палати місцевих влад Конгресу, до Офісу Президента надійшли перші звернення від очільників регіонів, голів облрад, ОТГ, і їх вже опрацьовують.

«Хотів би підкреслити, що всі ваші пропозиції, рішення будуть реалізуватися через рішення Президента, уряду, парламенту. Конгрес для цього й створений. Ми не підміняємо будь-які асоціації, а просто скорочуємо шлях для вирішення питань будь-якого очільника міста чи ОТГ», – зазначив він.

Міністр розвитку громад та територій Олексій Чернишов розповів, що наразі планується актуалізувати окремі норми Закону «Про місцеве самоврядування в Україні» та галузеве законодавство у частині розподілу повноважень місцевих рад та їхніх виконавчих органів, а також районних та обласних рад з урахуванням нової системи адміністративно-територіального устрою.

Олексій Чернишов зазначив, що районні державні адміністрації мають перейти від традиційного адміністрування до партнерства з органами місцевого самоврядування, допомагати громадам, особливо утвореним торік, які не мають достатньо досвіду.

Міністр також закликав Верховну Раду ухвалити в межах поточної сесії у другому читанні Закон «Про місцеві державні адміністрації».

Під час засідання члени Палати регіонів Конгресу озвучили проблеми, які їх найбільше турбують. Зокрема порушувалося питання встановлення на дорогах систем автоматичного габаритно-вагового контролю.

Президент у відповідь наголосив на важливості встановлення на автошляхах комплексів моніторингу стану доріг та умов руху (WIM), які мають вберегти відремонтоване дорожнє покриття від руйнування.

«Нехай ми цього року не побудуємо один-два кілометри доріг з тих тисяч, що ви будуєте, але на ці гроші поставимо всюди WIM. Тому що ми можемо залишитися без доріг», – сказав Володимир Зеленський, звертаючись до міністра інфраструктури Олександра Кубракова.

Зі свого боку голова Мінінфраструктури повідомив, що торік на дорогах України було встановлено до 50 WIM-комплексів, а цього року планується встановити ще близько 50 по всій країні.

«Якщо вони всі будуть працювати, цієї кількості буде достатньо для того, щоб навести лад», – сказав він.

Говорили учасники зустрічі і про водозабезпечення сходу й півдня України та управління регіонами в режимі військово-цивільних адміністрацій.

Також учасники засідання Палати регіонів Конгресу порушували питання наповнення обласних бюджетів і надання їм ширших повноважень.

Заступник керівника Офісу Президента України Юлія Свириденко розповіла, що у парламенті вже зареєстровано два законопроекти – № 5600 та № 5636, які мають на меті збільшити адміністрування податків та дохідну базу державного бюджету.

За її словами, триває робота над пошуком справедливого розподілу податків між місцевими й державним бюджетом, щоб дати можливість місцевій владі імплементувати проекти розвитку.

Також під час засідання була розглянута низка організаційних питань, зокрема схвалено Регламент роботи Палати регіонів Конгресу місцевих та регіональних влад при Президентові України. Головою Палати регіонів було обрано очільника Одеської облдержадміністрації Сергія Гриневецького, а його заступниками – голову Миколаївської обласної ради Ганну Замазєєву та голову Чернівецької ОДА Сергія Осачука.