Президент США Джо Байден перед відльотом з Женеви після переговорів з російським лідером Володимиром Путіним, заявив, що РФ зараз знаходиться «у дуже, дуже скрутному становищі».

Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на The Guardian.

«Китай чинить на них тиск. Вони відчайдушно хочуть залишатися сильною державою», — сказав Байден, відповідаючи на питання журналістів перед посадкою на літак до Вашингтона.

Як повідомляв Укрінформ, у середу відбулася перша зустріч президентів США Джо Байдена й Росії Володимира Путіна, яка пройшла в Женеві за ініціативи глави Білого дому.

Байден підтвердив, що під час зустрічі з російським лідером Володимиром Путіним у Женеві було обговорене українське питання, і Сполучені Штати заявили про непохитну підтримку України на тлі агресії РФ.

Під час пресконференції Байден наголосив, що Штати мають «істотні» спроможності у кіберсфері і легко застосують їх у разі нових атак на інфраструктуру США.

Загалом американський лідер зазначив, що «зробив те, для чого прийшов».