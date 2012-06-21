Президент Володимир Зеленський запевняє, що відбувається активна підготовка його візиту до Сполучених Штатів Америки, який має стати змістовним і максимально результативним.

Про це він сказав під час виступу на форумі “Україна 30. Міжнародна політика”, повідомляє Укрінформ.

“Наразі ми закладаємо основи нових проєктів та ініціатив для стратегічного партнерства зі Сполученими Штатами Америки. Ми активно готуємось до мого візиту у Вашингтон, який має бути змістовним, перш за все. Це - не туризм! Має бути максимально наповнений і, що найважливіше, - максимально результативним”, - зазначив глава держави.

Як повідомлялось, 7 червня Президенти України та США Володимир Зеленський Зеленський і Джо Байден провели телефонні переговори, під час яких американський лідер запросив українського колегу відвідати у липні Білий дім.