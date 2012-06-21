Президент України Володимир Зеленський привітав королеву Великої Британії з офіційним Днем народження.

Слова привітання Зеленський розмістив у Твіттері.

"Щирі вітання Її Величності королеві Єлизаветі II, королівській родині й британському народу з нагоди офіційного дня народження королеви. Бажаємо міцного здоров'я, натхнення, миру, гармонії і процвітання. Нехай стратегічне партнерство України і Великої Британії буде на користь нашим народам", - написав Зеленський.

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Зазначимо, що за традицією, день народження монарха у Великій Британії відзначають двічі: 21 квітня, коли фактично народилася Єлизавета II, і в другу суботу червня.