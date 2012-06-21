Президент України Володимир Зеленський провів нараду щодо підготовки концепції створення загальнонаціонального університету, який має стати інноваційним освітнім простором для підготовки фахівців з новітніх технологій.

У нараді взяли участь представники Офісу Президента, Міністерства освіти і науки, Міністерства охорони здоров’я, Міністерства цифрової трансформації, Міністерства з питань стратегічних галузей промисловості, Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України, керівництво Верховної Ради тощо.

Глава держави нагадав слова Нельсона Мандели про те, що освіта – це найпотужніша зброя, за допомогою якої можна змінити світ.

«Створення такої потужної сучасної освітньо-наукової платформи дасть змогу Україні готувати фахівців з надзвичайно затребуваних спеціальностей. Вони стануть тим двигуном, який рухатиме вперед українську науку та економіку, а також сприятимуть становленню нашої країни як IT-хабу Європи», – зазначив Володимир Зеленський.

Університет покликаний розкрити інтелектуальний і творчий потенціал громадян України, сприяти формуванню у них знань і навичок, які відповідають потребам розвитку суспільства та затребувані на ринку праці.

Майбутній навчальний заклад матиме шість основних напрямків: інформаційні технології, кібербезпека та штучний інтелект; нанотехнології; аерокосмічні технології; новітні енергетичні технології; біотехнології та науки про здоров’я; міжнародні відносини й безпека.

Концепція створення університету має бути розроблена та остаточно затверджена до липня 2021 року, а до жовтня має бути ухвалений закон про особливості правового статусу цього закладу освіти. Завершити будівництво університету планують до вересня 2023-го, а перші навчальні програми мають розпочатися з 1 жовтня 2023 року.

Пріоритет для викладання у виші надаватиметься найкращим українським фахівцям, також запрошуватимуть іноземних викладачів та експертів.

Навчальний процес передбачатиме 30% теорії та 70% практичних занять, а також – стажування на найкращих вітчизняних підприємствах та в міжнародних компаніях.

У перший рік діяльності університету планується набрати близько 120 студентів та в наступні роки збільшувати їхню кількість. Найкращі студенти отримуватимуть високі стипендії, а після завершення навчання – гарантоване працевлаштування в Україні. Також студенти та випускники матимуть можливість реалізації в Україні власних наукових розробок.