Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Прем’єр-міністром Держави Ізраїль Нафталі Беннетом.

Володимир Зеленський привітав Нафталі Беннета з формуванням нового уряду Ізраїлю та призначенням на посаду Прем’єр-міністра Держави Ізраїль.

«Наші дружні народи об’єднує багатовікова спільна історія та тісні міжлюдські контакти. Спільними зусиллями маємо поглибити близькі, партнерські відносини між Україною та Ізраїлем. Розраховую на подальшу плідну співпрацю з вами та вашим урядом», – сказав Президент України.

Було відзначено успішний старт Угоди про вільну торгівлю між Ізраїлем та Україною, подальша практична імплементація якої має сприяти нарощенню торговельно-економічного співробітництва, взаємодії у сфері інвестицій.

Володимир Зеленський запросив Нафталі Беннета відвідати Україну для участі в інавгураційному саміті Кримської платформи в Києві та заходах з нагоди 30-ї річниці незалежності нашої держави.

Президент поінформував про заплановані заходи до 80-х роковин трагедії Бабиного Яру та висловив сподівання на найвищий рівень представництва ізраїльської сторони.