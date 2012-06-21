У Києві відбулася офіційна церемонія зустрічі Президента України Володимира Зеленського та Президента Грузії Саломе Зурабішвілі, яка перебуває в нашій країні з офіційним візитом.

На площі біля Маріїнського палацу пролунали державні гімни Грузії та України. Президенти оглянули стрій воїнів почесної варти.

Володимир Зеленський та Саломе Зурабішвілі представили членів офіційних делегацій і розпочали переговори у форматі віч-на-віч.

Після завершення зустрічі відбудуться українсько-грузинські переговори під головуванням президентів двох держав.

За результатами перемовин Володимир Зеленський і Саломе Зурабішвілі зроблять заяви для представників ЗМІ. 