У Києві відбулася офіційна церемонія зустрічі Президента України Володимира Зеленського та Президента Грузії Саломе Зурабішвілі, яка перебуває в нашій країні з офіційним візитом.
На площі біля Маріїнського палацу пролунали державні гімни Грузії та України. Президенти оглянули стрій воїнів почесної варти.
Володимир Зеленський та Саломе Зурабішвілі представили членів офіційних делегацій і розпочали переговори у форматі віч-на-віч.
Після завершення зустрічі відбудуться українсько-грузинські переговори під головуванням президентів двох держав.
За результатами перемовин Володимир Зеленський і Саломе Зурабішвілі зроблять заяви для представників ЗМІ.