Світові масмедіа, політики та експерти мали стільки прогнозів і очікувань, що це відобразилося на атмосфері самої зустрічі, яка пройшла у доволі нервовій обстановці. Нервовість, яка оточувала першу зустріч Путіна й Байдена, цілком зрозуміла. Перебуваючи лише кілька місяців на посаді, президент США в інтерв’ю телеканалу АВС погодився, що російський президент — убивця. Згодом нова адміністрація оголосила про новий пакет санкцій за порушення прав людини в окупованому Криму й про висилання російських дипломатів за втручання в американські вибори 2020 року. Байден неодноразово наголошував на прагненні стабільних і передбачуваних відносин з РФ. Тому під час саміту він мав сумістити свою жорстку риторику із прагматичними інтересами.