Президент України Володимир Зеленський взяв участь у відкритті нової будівлі Київської школи економіки (Kyiv School of Economics, KSE) у столиці.

Шестиповерхова будівля площею 4,5 тис. кв. м на вулиці Миколи Шпака має 11 навчальних аудиторій, у яких можуть розміститися близько 700 студентів, комп’ютерний клас, івент-хол, спортзал та терасу. Новий освітній простір також включає озеленену територію та майданчик для відпочинку.

Глава держави оглянув «Стіну донорів», присвячену компаніям і людям, які фінансово підтримували навчальний заклад, та ознайомився з принципами діяльності КШЕ.

Також Володимир Зеленський переглянув відеоролик – театралізований діалог президента КШЕ Тимофія Милованова та ректора Болонського університету Юрія Дрогобича, який жив у 1450-1494 роках, на тему творення свого майбутнього власноруч.

Володимиру Зеленському також показали жартівливу інсталяцію, присвячену найбільшим страхам студентів.

«Нова будівля КШЕ дійсно вражає, але найголовніше – це атмосфера та потенціал цих світлих людей, які тут зібралися, щоб змінювати країну на краще, створюючи можливості для якісної освіти», – сказав Президент України.

Він привітав Тимофія Милованова з відкриттям нової будівлі Київської школи економіки.

«Знаю, що це була ваша мрія, і з досягненням цієї мрії я вас щиро вітаю, від серця», – зазначив Глава держави.

Володимир Зеленський зауважив, що Тимофій Милованов також є радником керівника Офісу Глави держави.

Президент КШЕ подякував Володимиру Зеленському та зазначив, що метою цього навчального закладу є зміна суспільства та країни на краще завдяки освіті. І вся спільнота Київської школи економіки, впроваджуючи високі стандарти якості освіти, докладає багато зусиль на шляху до досягнення цієї мети.

«Я хочу присвятити життя цієї інституції, яку ми будуємо, зменшенню несправедливості та створенню рівних можливостей для людей. Щоб кожна дитина змогла спробувати розкрити свій талант через освіту – в цьому місці, з цими викладачами, які будуть захищати її, поки вона шукає себе. І які будуть навчати та розповідати, як працює світ, щоб дитина могла в цьому світі стати успішною», – наголосив Тимофій Милованов.

Крім того, за словами президента КШЕ, якісна економічна освіта робить країну конкурентоспроможною на глобальному рівні та допомагає будувати успішну й заможну економіку.

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль побажав Київській школі економіки процвітання, адже вона вже довела свою ефективність і прогресивність.

Голова уряду висловив сподівання, що нове приміщення КШЕ стане новою сторінкою у розвитку закладу.

«Нехай ця сторінка буде світлою й дуже успішною для нашої держави», – сказав він і нагадав, що школа реалізує проекти, які допомагають взаємодії всіх гілок влади з бізнесом.

Київська школа економіки – це приватний заклад вищої освіти, заснований у 1996 році як магістерська програма з економіки міжнародного рівня при Національному університеті «Києво-Могилянська академія». З 2005 року функціонує як окрема, самостійна інституція. Заклад не має кінцевого бенефіціара чи власника, ним керує виборна Рада директорів та Міжнародна академічна рада, до складу якої, зокрема, входить Нобелівський лауреат професор Роджер Маєрсон.

Програми КШЕ акредитовані як Міністерством освіти і науки України, так і міжнародною акредитаційною агенцією CEEMAN. Диплом КШЕ визнається при вступі на програму PhD у Європі та США. Школа має команду з 21 постійного викладача, 15 з яких мають західний ступінь PhD.

За останні п'ять років Київська школа економіки зросла у 10 разів: з 24 випускників трьох програм у 2016 році до 230 студентів у семи магістратурах і 1400 слухачів професіоналізаційних програм і курсів у 2020-му.