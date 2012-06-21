Президент Володимир Зеленський запропонував організувати спільне проведення Україною й Литвою одного з наступних чемпіонатів Європи з баскетболу - Євробаскет.

Про це він заявив під час виступу на Міжнародній конференції з питань реформ в Україні, яка відбувається у Вільнюсі (Литва), повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Відомо, що баскетбол у Литві є другою релігією і справді національним видом спорту. І, попри тотальну любов українців до футболу, баскетбол також дуже популярний у нашій державі. Тож я хочу запропонувати ідею спільної організації Україною й Литвою одного з наступних чемпіонатів Європи з баскетболу (Євробаскет)», – сказав Зеленський.

Президент вважає, що ідея спільного проведення баскетбольного турніру – не лише про реалізацію масштабного проєкту в цій сфері.

На його думку, для українців та литовців така ініціатива стане “доброю нагодою об’єднати зусилля й довести, що ми здатні проводити великі події реально світового масштабу”.

ДОВІДКА "УК"

Як повідомляв "Урядовий кур'єр", Президент України 6-7 липня перебуває з візитом у Литовській Республіці, де бере участь у Міжнародній конференції з питань реформ в Україні. Конференція була започаткована в 2017 році в Лондоні як формат об’єднання зусиль партнерів та друзів України. Учасники форуму обговорюють ситуацію в країні та визначають оцінку демократичних трансформацій і реформ, які відбуваються з 2014 року. Конференція скликалася після цього в 2018 році в Копенгагені, а також у 2019 році в Торонто.