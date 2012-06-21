Президент України Володимир Зеленський провів зустріч з віце-прем’єр-міністром, міністром закордонних та європейських справ, зовнішньої торгівлі та федеральних культурних інституцій Королівства Бельгія Софі Вільмес, міністром закордонних справ Королівства Нідерланди Стефом Блоком і міністром закордонних та європейських справ Великого Герцогства Люксембург Жаном Ассельборном.

Глава держави подякував міністрам за те, що вони за власною ініціативою розпочали свій візит в Україну з поїздки на Донбас.

«Я думаю, що важливо не на словах знати, що там відбувається, а побачити все на власні очі. Знаю, що ви були в місті Щастя Луганської області. Ви самі бачили, як ми ставимося до Донбасу. Ми вкладаємо гроші в інфраструктуру», – зазначив він.

Володимир Зеленський наголосив, що важливо не лише розв'язувати питання деокупації тимчасово окупованої території Донбасу, а й робити так, щоб ті, хто мешкають на цій території, перетинають контактну лінію, почувалися людьми.

Глава держави детально поінформував міністрів про безпекову ситуацію на Донбасі, а також про кроки, які здійснює Україна для досягнення миру.

Високопосадовці Бенілюксу позитивно оцінили послідовне дотримання Україною перемир’я на Донбасі.

Президент окремо відзначив незмінну позицію країн Бенілюксу на підтримку територіальної цілісності та суверенітету України, а також практичну допомогу у забезпеченні національної безпеки.

У зв’язку з нарощенням Російською Федерацією збройних сил на кордонах України співрозмовники висловили спільну думку щодо неприпустимості таких дій, адже вони становлять загрозу для загальноєвропейської безпеки та стабільності.

Володимир Зеленський закликав країни Бенілюксу підтримати євроінтеграційні прагнення нашої держави, зокрема шляхом підписання декларацій щодо європейської перспективи України.

Учасники зустрічі також обговорили питання Кримської платформи. Глава держави підтвердив запрошення керівництву Бельгії, Нідерландів та Люксембургу взяти участь в інавгураційному саміті Кримської платформи 23-24 серпня 2021 року у Києві.