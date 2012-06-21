Президент Володимир Зеленський повернув до Верховної Ради зі своїми пропозиціями Закон «Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення, Кримінального кодексу України щодо вдосконалення відповідальності за декларування недостовірної інформації та неподання суб’єктом декларування декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування» (законопроект № 4651), який парламент ухвалив третього червня 2021 року.

Президент ініціював цей проект закону для відновлення покарання у вигляді позбавлення волі за недостовірне декларування.

Проте під час розгляду вказаного документа в сесійній залі Верховної Ради депутати внесли зміни в порядок декларування відомостей щодо рухомого й нерухомого майна, яке перебуває у володінні або користуванні членів сім'ї декларанта. Відповідно до поправок, такі об’єкти зазначаються у декларації, якщо члени сім'ї декларанта подали йому відповідну інформацію.

Таким чином декларанта можна притягнути до кримінальної відповідальності лише за недостовірне декларування об’єктів, про які йому надали відомості члени родини. Це дає законодавчу лазівку недобросовісним декларантам для того, щоб не зазначати у своїх деклараціях рухоме та нерухоме майно, яким володіють чи користуються їхні родичі, пояснюючи це тим, що члени їхньої сім’ї нібито не надали їм відповідної інформації про це майно.

Враховуючи це, Президент України повернув закон до парламенту.

«Кримінальна відповідальність за недостовірне декларування відомостей має бути достатньо суворою та передбачати можливість призначення покарання у вигляді позбавлення волі», – зазначив Володимир Зеленський.

Запровадження системи електронного декларування було вимогою Європейського Союзу для встановлення безвізового режиму з Україною.

Венеціанська комісія у своєму висновку від 5 травня 2021 року повністю підтримала ініційовані Президентом зміни щодо встановлення покарання за правопорушення, пов’язані з декларуванням, та не висловила жодних зауважень.