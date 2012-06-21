Верховна Рада повинна якнайшвидше ухвалити в другому читанні та в цілому закон «Про засади державної антикорупційної політики на 2020-2024 роки», прийнятий за основу в листопаді минулого року. На цьому наголосив Президент України Володимир Зеленський під час виступу на Zero Corruption Conference 2021 у Києві.

«На жаль, на тридцятому році незалежності нашої країни нам все ще доводиться говорити про боротьбу з корупцією, судову реформу, якісне оновлення та доброчесність чиновників, суддів, прокурорів. На жаль, у суспільстві поки що остаточно не сформовано стійкого несприйняття корупції на всіх рівнях влади, життя та нульової толерантності до неї», – зауважив Володимир Зеленський.

Президент відзначив, що останні два роки влада робить усе можливе, щоб змінити ситуацію. Він нагадав, що в Україні вже створено та забезпечено роботу системи антикорупційних органів, включно з НАЗК, НАБУ, САП, ДБР, Вищим антикорупційним судом, Національним агентством України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів.

«Після зміни влади у 2019 році антикорупційні органи отримали всі можливості для системної та ефективної роботи», – наголосив Глава держави.

Крім того, він нагадав, що народні депутати нового скликання зняли депутатську недоторканність, відновили кримінальну відповідальність за незаконне збагачення, ухвалили законодавство про винагороду для викривачів корупції та закріпили можливість цивільної конфіскації незаконного майна та активів. Також розпочато повноцінну реформу СБУ.

Володимир Зеленський зауважив, що після рішення Конституційного Суду України щодо визнання неконституційними частини положень антикорупційного законодавства було негайно забезпечено діяльність антикорупційних органів та відновлено роботу системи електронного декларування.

«На мій погляд, парламенту варто зосередитись на тому, що останні чотири роки в Україні відсутній програмний документ – Антикорупційна стратегія. Я гадаю, депутатам необхідно якнайшвидше ухвалити внесений урядом проект «Про засади державної антикорупційної політики на 2020-2024 роки» й затвердити таку стратегію», – зазначив Президент.

За його словами, документ має містити п’ять головних принципів: оптимізація функцій державних органів та усунення дублювання; цифрова трансформація реалізації повноважень органів державної влади й місцевого самоврядування та повне відкриття даних; зручні та законні сервіси; невідворотність відповідальності за корупційні правопорушення та суспільна нетерпимість до корупції; утвердження культури доброчесності та повага до верховенства права.

Глава держави також нагадав, що його законодавчі ініціативи щодо судової сфери стосуються проблем, дотичних до питань боротьби з корупцією, а саме питання доброчесності Вищої кваліфікаційної комісії суддів та Вищої ради правосуддя. Адже судова реформа, яка не охоплюватиме доброчесність членів ВРП та ВККС, приречена на поразку.

«Слід визнати, що корупційно-олігархічна система в Україні не здається – але це поки що, і щодня чинить опір. Однак ні мене, ні мою команду це не злякає й не зупинить. Одним з доказів цього вважаю внесений мною до Верховної Ради як невідкладний так званий закон про олігархів», – зауважив Володимир Зеленський.

На його переконання, таким чином вперше за багато років йдеться не лише про протидію та покарання за корупційні дії, а й про викоренення однієї з базових причин, яка породжує це явище, – безпосереднього впливу великого бізнесу на політиків і державних службовців.

Президент зазначив, що у передвиборчій програмі декларував «не боротьбу з корупцією, а перемогу над нею». Глава держави закликав всіх небайдужих об’єднатись і спільно працювати над досягненням цієї мети.