Президент Володимир Зеленський вітає підтримку незалежності та суверенітету України, а також важливих реформ у нашій державі, яку висловлено у фінальному комюніке саміту лідерів держав «Групи семи».

Учасники саміту у спільній заяві за його результатами наголосили на підтримці незалежності, суверенітету й територіальної цілісності України в її міжнародно визнаних кордонах.

Лідери «Великої сімки» закликали Росію послабити напруженість та діяти відповідно до своїх міжнародних зобов'язань і відвести війська та озброєння від східного кордону України, а також зменшити їхню концентрацію на окупованому Кримському півострові.

«Ми твердо залишаємося на позиції, що Росія є стороною конфлікту на сході України, а не посередником», – йдеться у комюніке.

Також учасники саміту підтримують Нормандський переговорний процес задля забезпечення реалізації Мінських домовленостей.

Лідери країн «Групи семи» закликали Росію та збройні формування, які вона підтримує, знову взяти на себе зобов'язання щодо припинення вогню.

«Ми підтверджуємо наші зусилля щодо зміцнення української демократії та інституцій, заохочуючи подальший прогрес у реформах», – зазначили учасники саміту.

Президент Володимир Зеленський привітав чітку підтримку України з боку держав «Групи семи».

«Вдячний лідерам Великої Британії, Німеччини, Канади, Італії, США, Франції, Японії та ЄС за незмінну підтримку незалежності, суверенітету й територіальної цілісності України в її міжнародно визнаних кордонах та заклик до агресора відвести війська від наших східних кордонів та з Криму. Крим – це Україна», – наголосив Глава держави.