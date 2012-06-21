Президент Володимир Зеленський вніс на розгляд парламенту законопроєкт про великий Державний Герб України та визначив його як невідкладний.

Глава держави підписав проєкт закону на урочистому засіданні Верховної Ради з нагоди Дня Конституції, повідомляє Укрінформ.

«Відповідно до статті 93 Конституції України я вношу на розгляд Верховної Ради проєкт закону "Про великий Державний Герб України" і визначаю його як невідкладний для позачергового розгляду Верховною Радою», - сказав Зеленський.

Він поінформував, що доповідатиме законопроєкт під час його розгляду на пленарному засіданні ВР перший Президент України Леонід Кравчук.

Зеленський підкреслив, що 28 червня 1996 року поява Конституції України ознаменувала і низку інших важливих речей, зокрема, українська здобула статус єдиної державної мови, а гривня - статус національної валюти.

Крім того, він нагадав, що на найвищому законодавчому рівні були закріплені державні символи: синьо-жовтий прапор, тризуб та гімн «Ще не вмерла України».

Водночас глава держави наголосив, що всі ці роки існує тільки одне незакрите питання - єдиний державний символ, який прямо передбачений Конституцією і якого досі не існує.

«Це - Великий Герб України. За ці роки було багато конкурсів, суперечок, сварок, думок і різних бачень. Це нормально, це демократія! Я гадаю, що у рік 30-ліття Незалежності і 25-ліття Конституції потрібно у цьому питанні нарешті поставити крапку», - підкреслив Президент.