Президент України Володимир Зеленський провів зустріч з головою ОБСЄ, міністром закордонних справ Швеції Анн Лінде, яка перебуває в Україні з робочим візитом.

Глава держави відзначив увагу, яку шведське головування в ОБСЄ приділяє питанню відновлення суверенітету й територіальної цілісності України та мирному врегулюванню на сході нашої держави.

«Ми вдруге цьогоріч зустрічаємося з вами у Києві. Важливою є поїздка, яку ви цими днями здійснили на схід України», – зауважив Президент.

Володимир Зеленський та Анн Лінде обговорили безпекову ситуацію на сході та біля кордонів України.

Співрозмовники обмінялися думками щодо високого рівня військової загрози для нашої держави. Також було обговорено шляхи зміцнення безпеки в Чорноморському регіоні.

Глава держави зауважив, що Тристороння контактна група має відновити повноцінну роботу.

Президент наголосив на важливості здійснення СММ ОБСЄ моніторингу ситуації вздовж тимчасово непідконтрольної частини українсько-російського кордону, в тимчасово окупованому Криму та в Азово-Чорноморському регіоні.

Володимир Зеленський подякував шведській стороні за рішення надати для тимчасового представлення в Києві оригінал Конституції гетьмана Пилипа Орлика.

«Вперше за понад 300 років цей атрибут нашої державності знову буде в Україні. Це надзвичайно дружній жест Швеції, який ми дуже цінуємо», – сказав Глава держави.

Президент України відзначив важливість участі шведської сторони в інавгураційному саміті Кримської платформи на високому рівні.