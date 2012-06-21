Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Президентом Румунії Клаусом Йоханнісом.

Співрозмовники обмінялися думками щодо міжнародного порядку денного, детально обговорили актуальні виклики для регіональної безпеки та подальший розвиток двостороннього діалогу України та Румунії.

Окремо обговорено заходи урядів обох держав, спрямовані на боротьбу з наслідками пандемії COVID-19, зокрема щодо забезпечення ширшого доступу країн до якісних і сертифікованих вакцин.

Володимир Зеленський поінформував Клауса Йоханніса про нещодавню ескалацію з боку Росії ситуації вздовж кордонів України та відзначив важливість активної підтримки міжнародної спільноти для зниження напруженості на кордоні, яка, втім, не зникла повністю.

У цьому зв’язку Президент привітав нещодавню Спільну заяву лідерів країн групи «Бухарест 9», у якій підтверджується розуміння небезпеки політики Російської Федерації в регіоні Чорного моря.

Володимир Зеленський поділився останньою інформацією щодо тривалої мілітаризації тимчасово окупованого українського Криму та звернув увагу на постійне погіршення гуманітарної ситуації на півострові. Він особисто запросив Президента Румунії до Києва взяти участь в інавгураційному саміті Кримської платформи та заходах з нагоди відзначення Дня Незалежності України у серпні 2021 року.

Сторони також обговорили нещодавні кроки України в напрямку європейської інтеграції. Глава держави представив своєму колезі українську ініціативу щодо підтримки державами – членами ЄС майбутнього членства України в Європейському Союзі та закликав приєднатися до низки країн, президенти яких уже підписали такі двосторонні документи з Україною.

«Це стане вагомим практичним внеском Румунії, поряд з іншими державами – членами ЄС, у підтримку європейської перспективи Української держави», – наголосив Володимир Зеленський.

Президенти відзначили зростання у 2020 році показників торговельно-економічного співробітництва між Україною та Румунією всупереч обмеженням, спричиненим пандемією коронавірусу.

На думку Володимира Зеленського, активізації економічної співпраці та зміцненню міжлюдських контактів сприятиме й реалізація запланованих прикордонних інфраструктурних проектів, зокрема будівництво мосту через річку Тиса.