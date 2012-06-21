Григорій Чапкіс був великим танцівником і особистістю, його внесок в історію українського танцю не забудеться.

Про це Президент Володимир Зеленський написав у Facebook.

“Пішов з життя Григорій Миколайович Чапкіс. Великий танцівник, людина, особистість. З незламним характером, із сильною енергетикою, з бажанням жити та неповторним «рухом на паркеті». Ніколи не забуду його школу, його внесок в історію українського танцю. І завжди пам’ятатиму його “Пара номер п'ять сьогодні була, можливо, і кращою, але не настільки, як я”, - зазначив він.

За словами президента, Чапкіс був невиправним оптимістом, людиною, з якої хотілося брати приклад. Танець для нього ніколи не був роботою, натомість був його життям.

“Для мене Григорій Миколайович – назавжди! Як і його слова: «Треба рухатися до останнього подиху». Раджу не забувати цю фразу всім нам”, - підкреслив Зеленський.

Як уже повідомляв "Урядовий кур'єр", 13 червня помер Народний артист України, хореограф, керівник "Школи танцю Чапкіса" Григорій Чапкіс, йому був 91 рік.