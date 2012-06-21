Іванка МІЩЕНКО,
для «Урядового кур'єра»
Отоскопи, тонометри, стетоскопи, ортези та інші речі, що стануть у нагоді медикам та їхнім пацієнтам отримали лікарі амбулаторії загальної практики – сімейної медицини № 2 у прифронтовій Тошківці. Тут надають медичну допомогу майже п’яти тисячам дорослих та близько 500 дітей із цього селища міського типу та прилеглих населених пунктів поблизу лінії розмежування. Тож у рамках планових заходів стратегічної ініціативи «Допомога Схід» генерал-лейтенанта Сергія Наєва офіцери командування Об’єднаних сил передали до медичного закладу гуманітарну допомогу медичного призначення.
«Невдовзі після початку операції Об’єднаних сил генерал-лейтенант Сергій Наєв відвідував населені пункти прифронтової зони у Луганській області. Саме тоді він побував у Тошківці, поспілкувався з місцевими жителями та керівниками закладів, – говорить координатор проекту «Допомога Схід» офіцер Борис Кутовий. – Після цього командувач прийняв рішення організувати допомогу місцевим жителям».
Також для маленьких пацієнтів амбулаторії з Тошківки Попаснянського району передано гостродефіцитні ліки на загальну суму понад 25 тисяч гривень.