Принц Гаррі і Меган Маркл оголосили про народження донечки. За словами прессекретаря Меган, герцогиня Сассекська народила дочку Лілібет «Лілі» Діану Маунтбеттен-Віндзор, мати і дитина здорові.

Дочка герцога і герцогині Сассекських народилася в Каліфорнії у п'ятницю, 4 червня. Вона важить 3,22 кілограма і була названа Лілібет в честь сімейного прізвиська королеви Єлизавети II, прабабусі дитини, а її друге ім'я – Діана – було вибрано на честь її покійної бабусі, принцеси Уельської.

Лілібет є 11-й правнучкою королеви і восьмою в черзі на престол. Принц Гаррі і Меган одружилися в травні 2018 року на церемонії у Віндзорському замку, а рік по тому у них народилася перша дитина, Арчі Харрісон Маунтбеттен-Віндзор. Вони залишили свої посади старших членів королівської сім'ї в березні 2020 року і тепер живуть в Каліфорнії, уточнює ВВС.

Орест ГОРЯНСЬКИЙ

для «Урядового кур’єра»