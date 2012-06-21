Британці з нетерпінням чекають чергового поповнення в королівській родині. Йдеться про принца Гаррі та його дружину Меган Маркл, які півроку тому в перший раз стали батьками. Вони дали підчтави для розмов на цю тему під час зустрічі з військовослужбовцями.
Пара приїхала в селище, де живуть військові та їхні сім'ї. Під час зустрічі принц Гаррі з особливим інтересом запитував одну з жінок про те, як їй виховувати кілька дітей. Сьюзі Стрінгфеллоу, в свою чергу, не посоромилася запитати у молодих батьків про те, чи планують вони другу дитину. У відповідь на це принц Гаррі, за її словами, загадково посміхнувся.
«Гаррі дійсно дуже цікавився, як у нас йдуть справи з вихованням другої дітини, тому що у нас всіх є старший малюк. Ми намагалися переконати його подарувати Арчі брата або сестру», – повідомила британка журналістам. Її процитувало видання Forces Network.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»