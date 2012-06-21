Британські принци Вільям і Гаррі відкрили у саду Кенсінгтонського палацу пам’ятник принцесі Вельській Діані, якій 1 липня могло б виповнитися 60 років.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє BBC.

На церемонії серед запрошених гостей був також присутній брат Діани - Чарльз Спенсер.

У Кенсінгтонському палаці заявили, що сад, де встановили статую принцеси Діани, був одним із найулюбленіших місць її відпочинку, коли вона там жила.

Нині у саду висадили понад 4000 квітів. Зазначається, що сад буде відкрито для відвідування безкоштовно з п'ятниці, 2 липня, відповідно до годин роботи Кенсінгтонського палацу.