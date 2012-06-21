Як встановили науковці, люди провокують зміни клімату набагато швидше за природні чинники. Останні 60 років засвідчили, що людська діяльність призвела до неймовірно швидких темпів зміни системи Землі. А тайфуни, урагани, посухи, цунамі, підвищення рівня води у світовому океані — все це кліматичні вияви, які нагадують про цілісність людини й природи, їхню взаємодію та вплив одне на одного.Студентка Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини Лілія Перепелюк давно переймається екологічними проблемами. Вона створила фотопроєкт «Голий клімат», який поєднує екологічне та мистецьке бачення сучасної кліматичної проблеми. Його мета — привернути увагу до страждань природи й людей.
Здобуваючи фах психолога, Лілія паралельно навчається на еколога. Її турбують проблеми надмірного використання пластику й надлишку сміття. Через художні образи у фотороботах, які студентка недавно презентувала у Львові, вона прагне привернути нашу увагу до здоров’я планети. Наприкінці листопада фотовиставку відкрили в Державному історико-архітектурному заповіднику «Стара Умань».