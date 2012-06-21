На приміщенні Сумського державного педагогічного університету ім. А. Макаренка відкрили меморіальну дошку на честь студента Андрія Кривича (позивний «Діллі»), який загинув торік від кулі снайпера на Світлодарській дузі.

19-річний герой навічно застиг у граніті. Фото із сайту sspu.sumy.ua

Із цієї нагоди зібралися представники навчального закладу, обласної та міської влади, православної церкви, численні друзі й побратими героя. Вони помолилися за упокій його душі, вшанували пам’ять хвилиною мовчання, згадали, яким він був.

Андрій Кривич був родом із міста Конотопа, торік у січні став бійцем-добровольцем тактичної групи «Сапсан» ДУК «Правий сектор», загинув 19-річним. Нещодавно його удостоєно звань «Народний Герой України», «Почесний громадянин Конотопа». Про нього знімають документальний фільм.