На приміщенні Сумського державного педагогічного університету ім. А. Макаренка відкрили меморіальну дошку на честь студента Андрія Кривича (позивний «Діллі»), який загинув торік від кулі снайпера на Світлодарській дузі.
Із цієї нагоди зібралися представники навчального закладу, обласної та міської влади, православної церкви, численні друзі й побратими героя. Вони помолилися за упокій його душі, вшанували пам’ять хвилиною мовчання, згадали, яким він був.
Андрій Кривич був родом із міста Конотопа, торік у січні став бійцем-добровольцем тактичної групи «Сапсан» ДУК «Правий сектор», загинув 19-річним. Нещодавно його удостоєно звань «Народний Герой України», «Почесний громадянин Конотопа». Про нього знімають документальний фільм.