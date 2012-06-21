Ситуація з COVID-19 в Україні дещо стабілізувалася. У «червоній» зоні епідемічної небезпеки доучора залишалася лише Сумська область, повідомив заступник міністра охорони здоров’я — головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко. Втім і її відсьогодні за рішенням позачергового засідання Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій виведено з небезпечної зони, про що у своєму телеграм-каналі повідомив Міністр Кабінету Міністрів Олег Немчінов.

Про стабілізацію ситуації свідчать і результати тестів на антиген, повідомляє УНІАН. «У Києві показник виявлення позитивних випадків серед усіх протестованих не перевищує 5%. Додатково ще п’ять областей не перевищують показник у 10% позитивних випадків серед усіх протестованих (Вінницька, Закарпатська, Івано-Франківська, Херсонська і Чернівецька області)», — розповів фахівець.

Водночас слід усвідомлювати, що вихід країни з «червоного» рівня епіднебезпеки геть не означає скасування карантину. Йдеться лише про скасування деяких жорстких карантинних обмежень.