42 мільйони доз вакцин проти COVID-19 задекларувало до кінця року Міністерство охорони здоров’я. «Це препарати за прямими контрактами між нашою державою та виробниками. Ідеться про 20 мільйонів доз Pfizer, 2 мільйони доз AstraZeneca, 10 мільйонів NovaVax і 1,9 мільйона доз Sinovac/CoronaVac. А також вісім мільйонів доз вакцин від глобальної ініціативи Covax», — оголосив на брифінгу профільний міністр Максим Степанов.

Це саме та кількість доз вакцин, якої буде достатньо для щеплення більшості дорослого населення України вже до кінця 2021 року, вважають у відомстві, мета якого полягає у доправленні в Україну 48 мільйонів доз препаратів для вакцинації 70% населення.

Попри дефіцит вакцин у світі, Україна веде перемовини про контракти вже на 2022 і 2023 роки, повідомляє пресслужба МОЗ. Адже урядовець прогнозує четверту хвиля коронавірусної хвороби, спричиненої так званим індійським штамом COVID-19, — небезпечнішим і агресивнішим за «південно-африканський» чи «британський». Його вже зафіксовано в Польщі та Румунії, тобто фактично на кордонах нашої країни.