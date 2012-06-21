Роман КИРЕЙ,
«Урядовий кур’єр»
Пілотний проект зі створення психофізіологічного профілю ветерана незабаром почнуть реалізувати на Черкащині. Міністр у справах ветеранів Ірина Фріз та голова Черкаської облдержадміністрації Олександр Вельбівець підписали Меморандум про співпрацю і наголосили на всебічній підтримці проекту.
Його унікальність полягає в тому, що кожного з ветеранів області відвідає група фахівців, що складається з соціального працівника і ветерана, з метою проведення первинного анкетування-опитування. Роботу проводитимуть не тільки з самими ветеранами, а й з їхніми родинами та родинами загиблих. Одержані дані заноситимуть в електронну базу даних. У подальшому ця інформація слугуватиме не тільки для визначення наявних проблем, а й для пошуку шляхів їх комплексного вирішення, створення певної системи і розробки комплексної програми зі психосоціальної реабілітації ветеранів усієї країни.
«Метою є визначення фізичного, психологічного стану ветеранів для комплексного розуміння потреби у послугах і пільгах. Після його реалізації у Черкаській області і обробки результатів, ми плануємо його реалізацію у межах всієї України», — зазначила міністр у справах ветеранів Ірина Фріз.
Як зазначено на урядовому порталі, передбачається, що проект стартує на початку квітня, а результати будуть представлені вже у червні, після чого будуть підстави для старту всеукраїнського етапу.