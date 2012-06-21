У Миколаєві перевірили найбільших постачальників продуктів харчування для міських шкіл і дитячих садочків. Таку прискіпливу увагу безпечному харчуванню міська влада приділила після так званого маргаринового скандалу, який днями стався в Миколаєві. Тоді правоохоронні органи встановили, що колишній постачальник молочних продуктів недобросовісно виконував зобов’язання і частка молочних жирів у вершковому маслі замість необхідних 72,5—73% становила менш як 1%.
Представник комунально-виробничого підприємства з організації дитячого харчування Наталія Мінько поінформувала, що в договорах, які укладають із постачальниками, передбачено механізми реагування у разі виявлення низькоякісної продукції. Передовсім це заміна товару, штрафи, розірвання договору. Володимир Криленко додав, що таку процедуру розпочато з постачальником неякісного масла. Нового постачальника оберуть за підсумками тендера. Відтепер уся продукція проходитиме експертизу, і лише після цього її відправлятимуть у школи і дитячі садки.
Овочі, соки та консервовані продукти у навчальні заклади Миколаєва привозить фермерське господарство «Владам». Його керівник Сергій Сенюк провів членів комісії та журналістів в овочесховище, показав продукцію, яку щодня відправляють замовникові.
«У приміщеннях, де зберігається капуста, морква, буряк, цибуля та картопля, дотримуються температурного режиму від 0 до +1, — розповів підприємець. — Овочі тривалий час придатні до вживання, не втрачають корисних речовин. Доставляємо щотижня невеликими партіями».
Бакалію, макаронні вироби, м’ясо і рибу навчальним закладам міста постачає ТОВ «Ю.КЕЙ». «М’ясо зберігають у морозильній камері, всі товари мають необхідне маркування. Продукція надходить в упаковці від виробника. Ми її не фасуємо, не відкриваємо, контакту людини з відкритим товаром немає», — пояснив представник компанії.