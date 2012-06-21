Заключний звіт щодо готовності інфраструктури якості України до укладення Угоди АСАА, так званого промислового безвізу, представило Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства. Від європейської сторони очікують офіційного завершення роботи попередньої оціночної місії ЄС. Наступним кроком буде початок роботи з отримання мандата на проведення переговорів щодо укладення Угоди АСАА, повідомляє пресслужба відомства.

«Експертна робоча група провела 18 онлайн-засідань, надано рекомендації. Йдеться про необхідність розширення переліку документів ЄС для оцінки з метою укладення Угоди ACAA, новий формат Таблиць відповідності законодавства України актам законодавства ЄС і вдосконалення перекладів. Європейські експерти зазначили, що за останні десять років Україна досягла значних результатів у впровадженні актів законодавства ЄС у пріоритетних секторах», — прокоментував заступник міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства — торговий представник України Тарас Качка.