Іванка МІЩЕНКО,
для «Урядового кур'єра»
Дивні для людей поважного віку написи спотворюють стіни будинків та офісів. За адресами електронної пошти — пропозиції про продаж наркотичних засобів, які легко читають підлітки, котрі добре знайомі з Інтернетом.
За словами голови Федерації профспілок області Валерія Черниша, з січня поточного року до них надходять усні звернення від жителів Сєвєродонецька та Лисичанська про появу великої кількості написів на житлових будинках, спорудах шкіл, у тому числі — спортивних і навіть дитячих дошкільних установ, які, можливо, інформують про реалізацію важких синтетичних наркотиків, таких як «сіль», амфетамін, а також наркотиків виготовлених з конопель.
Валерій Черниш звернувся в правоохоронні органи та до обласної влади із закликом звернути увагу на цю проблему і вжити заходів.
В облдержадміністрації уже провели навіть спеціальну нараду.
За словами експерта при обласному департаменті охорони здоров’я за напрямом «Наркологія» Миколи Овчаренка, поширеність наркоманії по області зросла з 141,4 в 2017 р. до 151,2 на 100 тисяч населення або на 7%. Зросла й первинна захворюваність на цей недуг (на 20%). Наразі в області під наглядом перебуває 1048 наркозалежних осіб (в 2017 році таких було 996). І серед споживачів наркотичних речовин більше половини (50,6 %) саме підлітки та молоді люди віком до 35 років.