На цьому наголосив Президент Володимир Зеленський під час виступу на форумі «Україна 30. Міжнародна політика» у Києві.

Глава держави зазначив, що в сучасному світі на глобальному та регіональному рівнях зростає напруга та кількість конфліктів, а окремі держави нав’язують підходи до міжнародних взаємин, що в результаті порушує глобальний правопорядок.

«Наша основна мета – протидіяти цьому в контексті лише власних національних інтересів. А наш головний національний інтерес – це мир. Не десь, а мир на нашій землі. Це моя головна мета як Президента України», – сказав Володимир Зеленський.

За його словами, протидія агресору, забезпечення суверенітету та відновлення територіальної цілісності України є найвищим пріоритетом роботи української дипломатії.

«Незаконна анексія Криму з боку Російської Федерації та війна на Донбасі – це виклик для всіх, для всього демократичного світу. Формування сильного «зовнішнього фронту» нашої держави – це завдання кожного дипломата. Від аташе до посла. Особисте завдання міністра закордонних справ. І моє завдання також», – наголосив Президент і додав, що кожен контакт з іноземними колегами він використовує для формування підтримки нашої держави з боку потужних світових лідерів.

Володимир Зеленський також наголосив, що деокупація Автономної Республіки Крим і Севастополя залишається серед найголовніших зовнішньополітичних пріоритетів.

«Перетворення Криму на військову базу на Чорному морі повністю руйнує архітектуру безпеки в регіоні. Протидія цьому потребує нашої активності та консолідації зусиль міжнародної спільноти», – зауважив Глава держави.

Президент нагадав, що з метою посилення міжнародного тиску на Росію для деокупації Криму та захисту прав усіх кримчан Україна ініціювала створення Кримської платформи, перший саміт якої відбудеться 23 серпня.

Він також зазначив, що приділяє особливу увагу протидії новим безпековим викликам у Чорноморському регіоні, співпраці між флотами причорноморських держав. На його переконання, Україна й надалі має демонструвати тут проактивність, адже лише посилення наших лідерських позицій у Чорноморському регіоні допоможе зберегти там спокій, безпеку та свободу судноплавства.

Глава держави констатував: ми бачимо беззастережну солідарність світу з Україною щодо відновлення територіальної цілісності та протидії агресивним діям РФ.

«Однозначні сильні сигнали були включені до заяв саміту «Групи семи» і США – ЄС. Варто відзначити й рішення нещодавнього саміту НАТО-2021, який підтвердив, що Україна буде членом Альянсу. Я завжди кажу, що проекти ЄС і НАТО не будуть завершеними без України. Набуття повноправного членства України в ЄС і НАТО є основоположним стратегічним пріоритетом зовнішньої політики України», – зауважив Володимир Зеленський.

Він розповів, що, згідно з останніми дослідженнями, понад 60% громадян підтримують вступ України до ЄС і переконлива більшість – до НАТО.

«Для нас це гарантія добробуту та безпеки. Безпека – пріоритет. І гарантія добробуту. Наша держава й український народ, я вважаю, вже зробили достатньо для того, щоб отримати від партнерів чіткі підтвердження того, коли, як Україна буде членом ЄС та членом Альянсу», – резюмував Президент.

Необхідно також використовувати всі наявні механізми міжнародних організацій – ООН, Ради Європи, ОБСЄ тощо – для консолідації міжнародної підтримки України. Тут має бути й важливий для нас порядок денний, і широка підтримка наших ініціатив, і кадрова присутність українців у організаціях.