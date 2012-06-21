Ярослав САДОВИЙ

«Урядовий кур’єр»



В Європі відбулася короткае, але вражаюча подорож прототипу автомобіля нового типу. Модель-трансформер AirCar, що здатен вільно їздити дорогами загального користування і літати в повітрі, зробив свій перший політ з одного міста в інше.

За кермом літаючого авто перебував сам творець автомобіля Klein Vision Стефан Кляйн (Stefan Klein). Він доїхав на машині до злітної смуги міжнародного аеропорту в словацькій Нітрі, де машина злетіла, і через 35 хвилин успішно приземлився в аеропорту Братислави, а після поїхав у центр міста. При цьому на землі новинка виглядає майже як звичайний спорткар.

Відомо, що Кляйн розробляв літаючий автомобіль протягом 20 років. Його модель зробила понад 140 тестових вильотів. Але політ, що відбувся на цьому тижні по праву є найбільш амбітною спробою. Одним натисканням кнопки водій здатний за 135 секунд розгорнути / скласти крила і хвіст моделі з двома двигунами. Межа крейсерській швидкості – майже 190 км / год, висота польоту – майже 2500 метрів, в якості силової установки використовуються два двигуни BMW. Очікується, що наступна версія AirCar матиме максимальну крейсерську швидкість 300 км / год і зможе подорожувати на відстань до 1000 кілометрів без дозаправки.

Поки більшість конкуруючих «літаючих машин» на ділі здатні тільки літати і малопридатні для пересування звичайними вулицями. AirCar з її здатністю до трансформації в цьому плані виглядає цікавіше, але, на жаль, не підтримує вертикального зльоту і посадки – така функціональність зробила б її ідеальною в міських умовах. Крім того, прототип використовує бензинові, а не новомодні електричні двигуни.

Для того, щоб унікальна машина Кляйна вийшла в «мейнстрім», спочатку доведеться переконати регуляторів у її безпеки і надійності, причому водіям AirCar знадобиться як ліцензія пілота, так і звичайне водійське посвідчення.