Ярослав САДОВИЙ
«Урядовий кур’єр»

В Європі відбулася короткае, але вражаюча подорож прототипу автомобіля нового типу. Модель-трансформер AirCar, що здатен вільно їздити дорогами загального користування і літати в повітрі, зробив свій перший політ з одного міста в інше.

За кермом літаючого авто перебував сам творець автомобіля Klein Vision Стефан Кляйн (Stefan Klein). Він доїхав на машині до злітної смуги міжнародного аеропорту в словацькій Нітрі, де машина злетіла, і через 35 хвилин успішно приземлився в аеропорту Братислави, а після поїхав у центр міста. При цьому на землі новинка виглядає майже як звичайний спорткар.

І їздить, і літає.

Відомо, що Кляйн розробляв літаючий автомобіль протягом 20 років. Його модель зробила понад 140 тестових вильотів. Але політ, що відбувся на цьому тижні по праву є найбільш амбітною спробою. Одним натисканням кнопки водій здатний за 135 секунд розгорнути / скласти крила і хвіст моделі з двома двигунами. Межа крейсерській швидкості – майже 190 км / год, висота польоту – майже 2500 метрів, в якості силової установки використовуються два двигуни BMW. Очікується, що наступна версія AirCar матиме максимальну крейсерську швидкість 300 км / год і зможе подорожувати на відстань до 1000 кілометрів без дозаправки.

Поки більшість конкуруючих «літаючих машин» на ділі здатні тільки літати і малопридатні для пересування звичайними вулицями. AirCar з її здатністю до трансформації в цьому плані виглядає цікавіше, але, на жаль, не підтримує вертикального зльоту і посадки – така функціональність зробила б її ідеальною в міських умовах. Крім того, прототип використовує бензинові, а не новомодні електричні двигуни.

Для того, щоб унікальна машина Кляйна вийшла в «мейнстрім», спочатку доведеться переконати регуляторів у її безпеки і надійності, причому водіям AirCar знадобиться як ліцензія пілота, так і звичайне водійське посвідчення.