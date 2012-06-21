«Люди з інвалідністю мають бути повністю інтегровані в життя суспільства. Уся інфраструктура у громадах і містах має бути однаково доступною для всіх. Уряд започаткував створення служб перевезень, які зможуть допомогти людям з інвалідністю без перешкод дістатися туди, куди їм потрібно. Було придбано 25 спеціально обладнаних автомобілів, 10 із яких раніше спрямовано на місця. Нині передали ще 15 таких авто, — так Прем’єр-міністр Володимир Гройсман написав на своїй сторінці у Фейсбуці про участь у передачі авто для потреб цієї категорії людей. — У 2019 році програму буде продовжено. Уже розпочато закупівлю 24 спеціально обладнаних транспортних засобів. Автомобілі укомплектовано пасажирським підйомником, що керується дистанційним пультом. Для зручності підйомник має перехідний місток. Основні технічні параметри відповідають директивам безпеки ЄС».
Простір, що оточує людину з особливими потребами, має бути безбар’єрним, доброзичливим і доступним для всіх. Людині має бути комфортно у будь-якому приміщенні, зручно спуститися з верхніх поверхів, не відчуваючи жодних обмежень, наголосив глава уряду під час урочистостей.
Ініціативу створення спеціальних служб перевезення свого часу започаткувала урядовий уповноважений з прав осіб з інвалідністю Раїса Панасюк. Ідея полягала у стимулюванні територіальних громад до створення служб перевезень осіб з інвалідністю, передусім з ураженнями опорно-рухового апарату, повідомляє департамент інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату Кабінету Міністрів. Торік на придбання спецавтомобілів спрямували 28,5 мільйона гривень.
Спеціальне авто для перевезення осіб з інвалідністю призначене для транспортування двох людей у візках і трьох — супроводу. Виготовлено автомобілі в Україні на основі вантажно-пасажирського мікроавтобуса Peugeot Boxer.