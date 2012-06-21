В Україні за час дії заборони на продаж землі сільськогосподарського призначення було незаконно присвоєно майже п'ять мільйонів гектарів державних угідь, а всередині країни утворився тіньовий ринок обігу землі без сплати податків, офіційного працевлаштування та соціальних гарантій для людей. Про це заявив Президент Володимир Зеленський під час виступу на Всеукраїнському форумі «Україна 30. Земля».

Глава держави зазначив, що за останні 20 років з боку української влади для реалізації земельної реформи не було зроблено нічого.

«Вони обіцяли, маніпулювали, навіть їли землю на трибуні Верховної Ради України, лякали, що її вагонами вивезуть за кордон. Але найстрашніше – вони позбавили сім мільйонів громадян України їхнього конституційного права – права власності на землю. Люди не могли розпоряджатися землею: купувати, продавати або заповідати її, як, наприклад, це робиться у багатьох країнах: у США, Німеччині чи Польщі. Для українців діяв мораторій, як у Венесуелі чи Північній Кореї», – зазначив Володимир Зеленський.

За його словами, за час дії мораторію на продаж сільськогосподарської землі помер майже 1 мільйон землевласників, а вартість гектара сільгоспземлі стала найнижчою у Європі.

«Колишні парламенти не змогли не те що провести земельну реформу, а навіть розпочати обговорення відповідних законів. Натомість їм вдалося інше: вони утворили всередині країни фактично офшор площею понад вісім мільйонів гектарів. Це сірий, тіньовий ринок, де землю легко купували, легко продавали, збирали врожай і заробляли мільйони без сплати жодних податків, офіційного працевлаштування й соціальних гарантій для людей», – наголосив Глава держави.

Президент зазначив, що, за попередніми підрахунками, за роки мораторію було незаконно присвоєно майже п'ять мільйонів гектарів державних сільгоспземель України, що за площею дорівнює майже двом півостровам Крим, який окупувала Росія.

«Безумовно, ми зробимо все, щоб повернути і те, й інше. Але зараз – не про плани на майбутнє, а про те, що нами вже зроблено. Прозорий ринок землі – це те, що ми обіцяли громадянам України, і те, що ми робимо. Ми це зробили саме для людей, врахувавши їхні застереження й побажання», – сказав Президент, зауваживши, що були проведені сотні регіональних земельних форумів, дискусій експертів, публічних обговорень та узгоджень моделі земельного ринку.

Глава держави нагадав, що на їхній основі в березні 2020 року був зроблений перший крок у напрямку відкриття ринку землі – тоді Верховна Рада ухвалила закон про запровадження обігу земель сільгосппризначення. А у травні 2020 року парламент проголосував, а Президент підписав закон про національну інфраструктуру геопросторових даних.

«Національна інфраструктура, зокрема єдиний геопортал відкритих даних – це інформація про всі земельні, водні, лісові ресурси. Важливий портал, де можна побачити власника кожного квадратного метра землі в Україні – просто на екрані свого смартфона», – пояснив Володимир Зеленський.

Також Глава держави нагадав, що в липні 2020 року підписав закон щодо просторового планування громад, адже громади найкраще знають, як організувати своє життя: де має бути садочок, школа, комунальні дороги або промислові об’єкти. Для повноцінного завершення децентралізації був підписаний указ про передачу сільськогосподарських земель з державної до комунальної власності.

«Громади на місцях отримали у свою власність понад два мільйони гектарів землі, а також – можливість спрямовувати кошти від землекористування на свій розвиток і добробут», – додав Президент.