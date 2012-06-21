Одного лютневого дня 2014 року в Сімферополі після роботи прямував додому. Шлях пролягав повз в’їзд у гаражний кооператив, де помітив чергову, яка розповідала кожному стрічному одну і ту саму «страшну» історію. Ці теревені звучали приблизно так: «Ой, ви знаєте, мені щойно подзвонила родичка з Генічеська і сказала, що на станцію в Новоолексіївку прибув поїзд із «бандерівцями». Ті вийшли з рюкзаками й автоматами, вишикувалися строєм і кудись швидко пішли. Напевно, приїхали сюди воювати і насаджувати Україну».