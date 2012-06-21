Ярослав САДОВИЙ

«Урядовий кур’єр»

Археологи виявили на території древньої столиці Швеції – в місті Сигтуна – сім християнських гробниць. Поховання були зроблені в епоху язичників-вікінгів і датуються кінцем Х століття.

«Унікальність поховань полягає в тому, що кілька людей поховані в дерев'яних трунах, покритих каменем, – такого ми раніше не бачили в Сигтуні», – вважає керівник проєкту «Археологія» Йохан Рунер.

У похованнях знайдені рештки восьми осіб, які були поховані разом з ножем, поясом і гребенем для волосся. В одній з могил лежали двоє немовлят, які померли, ймовірно, під час пологів. Розкопки тривають і вчені розраховують отримати більше інформації про торгові зв'язки столиці Швеції з іншим містом епохи вікінгів – Біркою.

Кістки та могильні речі нині вивчаються та аналізуються. Дослідники сподіваються, що зможуть точніше визначити дати поховань, щоб пролити нове світло на ранньохристиянські поховання в Сигтуні. Предмети будуть збережені для подальшого експонування в музеї Сигтуни.

ДОВІДКА «УК»

Сигтуна була заснована Еріком VI Переможним в 970-х роках. Пізніше місто стало резиденцією його сина, першого шведського християнського короля Олафа Шетконунга, у якого були перші шведські монети, викарбувані в Сигтуні. 12 серпня 1187 року шведська столиця була захоплена ополченням з Новгорода. Архієпископ Упсальський Юхан був убитий, а Сигтуна зруйнована вщент. Серед трофеїв, була срібна церковна брама, якою згодом прикрасили церкву у Новгороді.