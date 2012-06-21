14 травня за спільної ініціативи віце-прем’єр-міністра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольги Стефанішиної та Офісу Ради Європи в Україні відбувся круглий стіл до 10-ї річниці підписання Конвенції Ради Європи про запобігання насильству стосовно жінок і домашньому насильству (Стамбульська конвенція).

У рамках заходу віце-прем’єр-міністр наголосила на важливості широкої публічної дискусії щодо питання ратифікації Конвенції, що активізує подальшу взаємодію усіх інституцій для боротьби з домашнім насильством.

“Ми не повинні піддаватися на провокації та маніпуляції. Нам потрібно розвіяти міфи про Стамбульську Конвенцію, адже її ратифікація – важливий євроінтеграційний крок, який гармонізує національні підходи та політики з практиками найуспішніших країн Європи. Впевнена, ратифікована Конвенція посилить правовий захист постраждалих та їхній доступ до правосуддя. І, що найважливіше, дозволить захистити українських громадян, які постраждали від насильства не лише в Україні, а й за кордоном”, – сказала віце-прем'єр-міністр.

Ольга Стефанішина зазначила, що Конвенція формує найкращі стандарти допомоги постраждалим та реагування на насильство, які стимулюють розвиток національного законодавства і політики. Урядовиця наголосила, що навколо Конвенції досі залишається чимало непорозумінь та гострих дискусій попри активну роботу уряду, міжнародних та громадських організацій.

“Ми постійно реалізуємо нові формати взаємодії усіх інституцій. У своїх діях ми спираємося на принципи та стандарти Стамбульської Конвенції. Підготовка фахівців, правовий захист та допомога постраждалим, участь в розробці нормативно-правових документів – наша спільна відповідь насильству щодо жінок та домашньому насильству. Вдячна всім присутнім, за активне долучення до цього процесу, зокрема за допомогу адвокації ратифікації Конвенції”, – зазначила Ольга Стефанішина.

Віце-прем’єр-міністр також додала, що серйозним аргументом для ратифікації Конвенції є відсутність в України юрисдикції над іноземними громадянами, що вчинили злочини, пов’язані із домашнім насильством та більшістю проявів насильства за межами України проти українських громадян. На думку урядовиці, ратифікація Конвенції надасть ширші можливості для встановлення юрисдикції України над правопорушеннями, встановленими відповідно до Конвенції, там де раніше така юрисдикція не здійснювалась.

ДОВІДКА "УК"

Конвенції Ради Європи про запобігання насильству стосовно жінок і домашньому насильству та боротьбу із цими явищами або Стамбульська Конвенція – це міжнародний стандарт захисту жінок від усіх форм насильства, включаючи домашнє насильство. На сьогодні є найбільш всеосяжною міжнародною угодою у цій сфері, що використовується як основа для дій багатьох країн Європи та за її межами. Україна у 2011 році була серед країн, які першими підписали Стамбульську конвенцію.