Про це зазначив Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль під час зустрічі зі Спеціальним посланником уряду ФРН в Україні з питань децентралізації, доброго врядування та публічної служби Ґеорґом Мільбрадтом.

Денис Шмигаль підкреслив, що в основу реформи закладено положення Європейської хартії місцевого самоврядування та найкращий світовий досвід суспільних відносин у цій сфері.

«Реформа вже довела свою ефективність в частині покращення якості публічних послуг та наближення їх до жителів громад», — сказав Денис Шмигаль.

Прем’єр-міністр зазначив Ґеорґу Мільбрадту, що в червні минулого року уряд на відкритому засіданні за участю голів облдержадміністрацій затвердив оновлений адміністративно-територіальний устрій України та схвалив території громад 24 областей. Він також додав, що, попри складний рік, в умовах пандемії були проведені місцеві вибори.

«Зміни до Конституції мають закріпити перехід від централізованої до децентралізованої моделі держави, де в основі є громада», — наголосив Денис Шмигаль.

Глава уряду також зауважив, що у децентралізованій моделі мають бути нові відносини між місцевим самоврядуванням та органами державної влади на засадах партнерства, взаємної довіри та відповідальності.

«Зміни мають бути спрямовані насамперед на гарантування матеріальної та фінансової основи місцевого самоврядування, можливості створення органами місцевого самоврядування районного та обласного рівня власних виконавчих органів. А також зміни мають переформувати місцеві державні адміністрації в органи префектурного типу, основним завданням яких будуть здійснення лише державних функцій, а не самоврядних», — зазначив Прем’єр-міністр.

Денис Шмигаль наголосив, що змінами до основного Закону необхідно закріпити незворотність децентралізації та її результатів.

Також Прем’єр-міністр розповів про Конгрес місцевих та регіональних влад при Президентові України, який був створений для кращої взаємодії державних органів, зокрема місцевих органів виконавчої влади, з органами місцевого самоврядування.

Зі свого боку Ґеорґ Мільбрадт зазначив, що попри всі складнощі, Україна показала хороший результат у впровадженні реформи децентралізації.