Чергове засідання Стратегічного комітету уряду присвятили питанням середньострокового плану досягнення цілей зокрема щодо розвитку професійно-технічної освіти й реформи екстреної ланки медичної допомоги. Прем’єр-міністр Володимир Гройсман звернув увагу, що на Заході профтехосвіта слугує основою професійного спрямування молоді. А в нас через хронічний залишковий принцип і штучну непрестижність робітничих професій діти навчаються на матеріальній базі 50-річної давності й нерідко за принципом «аби зайняти місце», щоб заклад не втратив бюджетної субвенції. Ідеться про зміну принципів освітніх послуг, зокрема оптимізацію мережі закладів профтехосвіти і встановлення чітких відносин з роботодавцями для впровадження системи дуальної освіти, повідомляє департамент інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату КМУ.
Цьогоріч започатковують пілотний проект реформи швидкої допомоги у п’яти областях. Уже треба розуміти бажаний результат, оцінити ресурси. Такими можливостями Прем’єр назвав аеромобільні служби МВС, які можна й треба залучати в екстрених ситуаціях.